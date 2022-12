Gli alberi di Natale di via Calabritto durati poche ore: messi ieri e rubati nella notte Rubati nella notte gli alberi di Natale in via Calabritto, nel centro di Napoli: erano stati messi appena ieri dai commercianti e sarebbero stati decorati oggi.

A cura di Nico Falco

Le foto del consigliere Pepe dopo il furto degli alberi

I commercianti li avevano sistemati in strada ieri sera, con l'intenzione di addobbarli oggi, 8 dicembre, come vuole la tradizione. Ma i ladri hanno fatto prima: gli alberelli di Natale, una ventina, sono tutti spariti nella notte. Il furto in via Calabritto, quartiere Chiaia, la strada delle griffe e dello shopping nel centro di Napoli.

"Su via Calabritto c'era un progetti do commercianti con il parere favorevole della Municipalità e del Comune di Napoli – spiega Giovanna Mazzone, presidente della I Municipalità – ieri hanno messo circa venti alberi di Natale che oggi dovevano essere completati con le luci. Ma sono stati rubati nella notte. Stamattina i commercianti sono arrivati in via Calabritto e non li hanno più trovati. Quanto accaduto è indecoroso e noi abbiamo tutta l'intenzione di aiutare i commercianti e sostenerli affinché anche via Calabritto possa essere illuminata. Abbiamo già chiesto alla ditta che si occupa delle luminarie di fare uno sforzo straordinario e quindi tornare al progetto originario. Siamo da sempre al fianco dei commercianti e continueremo sempre ad esserlo. Le attività commerciali non possono e non devono restare al buio".

Su Facebook il consigliere municipale Massimo Pepe ha pubblicato una foto di confronto: a sinistra gli alberelli, a destra soltanto i vasi vandalizzati. "Neanche il tempo di montare le luminarie che, nella nottata di ieri, tutti gli albero sono stato rubati da idioti che pensano che forse la città dove vivono non sia anche loro – scrive – il Comune e la Municipalita vi sono vicini e non ci faremo rovinare il Natale. Nelle prossime ore vedremo in che modo illuminare una delle vie principali della città".