Giuseppe ucciso a 17 anni, i sindaci del Casertano scrivono al Prefetto: “Più forze dell’ordine” I sindaci di Casal di Principe e Villa Literno chiedo più controlli al prefetto di Caserta dopo la morte di Giuseppe Turco, accoltellato a morte a soli 17 anni.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Giuseppe Turco, la vittima

I sindaci del Casertano chiedono più forze dell'ordine sul territorio: dopo la morte di Giuseppe Turco, il 17enne ucciso a coltellate a Casal di Principe, quest'oggi si è tenuto una riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza nella prefettura di Caserta, con i sindaci di Casal di Principe e Villa Literno che hanno chiesto al prefetto e ai rappresentanti provinciali delle forze dell'ordine più controlli. "Al prefetto abbiamo chiesto una maggiore presenza sul territorio delle forze dell'ordine, come sta avvenendo in questi giorni", ha spiegato il sindaco di Villa Literno Valerio Di Fraia, che ha anche aggiunto: "io e il sindaco di Casal di Principe, Renato Natale, temiamo altri raid come quello avvenuto il giorno dopo il fatto. Va fatto anche un lavoro importante per i giovani, che passa non solo dalla lotta allo spaccio di droga, che peraltro le forze dell'ordine stanno portando avanti bene nell'ultimo anno, ma anche dall'impegno di scuole e associazioni, per non dimenticare le famiglie. Dobbiamo stare vicino ai giovani", ha aggiunto ancora Di Fraia.

La vicenda di Giuseppe Turco ha scosso molto l'ambiente del basso casertano: il giovane, 17 anni appena, è stato ucciso a coltellate la sera di giovedì 29 giugno. Per questa morte è attualmente indagato un 20enne, Anass Saaoud, che avrebbe anche ammesso le proprie colpe. Alla base di tutto, una banale "contesa" per un ragazza, iniziata come rissa da bar e poi degenerato nell'accoltellamento fatale all'esterno del locale. Il giorno dopo la vicenda, alcuni ragazzi provenienti da Villa Literno, città dove viveva la vittima, hanno raggiunto il bar dove si è verificata la vicenda, imbrattandone i muri. Un fatto, quest'ultimo, che ha fatto preoccupare e non poco i sindaci di entrambi i comuni, che già devono fare i conti con uan comunità profondamente segnata dalla morte di Giuseppe Turco.