Il giuramento della Nunziatella torna in piazza del Plebiscito dopo lo stop per Covid nel 2020 Torna in piazza del Plebiscito il giuramento della Scuola Militare Nunziatella di Napoli, dopo un anno di stop per Covid. La cerimonia sabato 20 novembre.

A cura di Pierluigi Frattasi

Torna in piazza del Plebiscito il giuramento degli allievi della Scuola Militare Nunziatella di Napoli, dopo un anno di stop per Covid, nel 2020, quando la cerimonia è stata spostata all'interno della scuola per le normative anti-contagio. Domani, sabato 20 novembre 2021, gli allievi del 234esimo Corso torneranno a sfilare in piazza, ma ci saranno comunque delle particolari restrizioni per le normative del Coronavirus. Il ministero della Difesa ha imposto regole stringenti anche per i civili e gli ex allievi militari: tutti dovranno rispettare il distanziamento e ci sarà l'obbligo del green pass. Il palco delle autorità è stato allestito al centro della piazza, poco dopo l'emiciclo, sul lato della Basilica di San Francesco di Paola. Ci sarà un corridoio di ingresso transennato sul lato di Palazzo Reale.

Divise militari storiche al Caffè Gambrinus

La location è rimasta in bilico fino all'ultimo minuto, a causa delle restrizioni Covid. Poi, questa settimana è arrivato l'ok in conferenza dei servizi. La cerimonia tradizionale può tornare quindi in piazza del Plebiscito, luogo prescelto negli ultimi anni, mentre in passato la location era lo Stadio Albricci dell'Arenaccia. Per consentire la cerimonia tutta piazza del Plebiscito è stata transennata. Le prove sono iniziate oggi. Il Comune di Napoli ha istituito un particolare dispositivo di traffico su alcune strade al contorno della piazza dalle ore 8,30 alle 12, concordato con la Polizia municipale. Per l'evento il Gran Caffè Gambrinus, in segno di omaggio, ha esposto due uniformi storiche all'ingresso del locale.

Il piano traffico: chiuse anche le strade laterali

Il Municipio ha disposto un particolare dispositivo di traffico che prevede, al passaggio degli allievi, il blocco temporaneo del traffico lungo il seguente itinerario: via Generale Parisi, via Monte di Dio, via Gennaro Serra e piazza Trieste e Trento, sia all'andata (partenza dalla Scuola alle ore 09,15 circa) che al ritorno (partenza da piazza del Plebiscito alle ore 12.00 circa).

Di seguito l'ordinanza:

Istituire per il giorno 20 novembre 2021, dalle ore 8:30 alle ore 12:00, e comunque sino a cessate esigenze:

1. il divieto di transito veicolare nelle strade appresso indicate per il tempo strettamente necessario (afflusso ore 9,15 circa, deflusso previsto ore 12,00) al passaggio dei reparti della scuola Militare Nunziatella: via Generale Parisi, via Monte di Dio, via Gennaro Serra, nella carreggiata di piazza del Plebiscito antistante la Prefettura e piazza Trieste e Trento;

2. il divieto di transito veicolare eccetto i veicoli dei residenti, del trasporto pubblico non di linea (taxi), dei disabili muniti di contrassegno H, di emergenza e di soccorso, delle Forze dell'Ordine, in: a) via Solitaria, piazzetta Salazar, rampe Paggeria, che potranno circolare a senso unico alternato; b) nelle carreggiate di piazza del Plebiscito antistanti la Prefettura e il Commiliter; c) doppio senso di circolazione in:

1. piazza Carolina;

2. via Chiaia nel tratto tra piazza Carolina e piazza Trieste e Trento.

d) la sospensione della pista ciclabile nei tratti di strada impegnati.