Giugliano, uomo colpito col taglierino a punta di diamante dopo una lite stradale

Il taglierino del modello usato per colpire l’uomo

Lite in strada finisce nel sangue: un 46enne è stato arrestato dai carabinieri dopo aver colpito un uomo con un taglierino a punta di diamante, lo stesso tipo usato per tagliare le piastrelle. Il fatto è accaduto a Giugliano, popoloso centro a Nord di Napoli e la dinamica è stata confermata da immagini di telecamere di videosorveglianza, acquisite dalle forze dell'ordine.

Sono le ore 18 quando in via Palumbo un'auto e una bici elettrica procedono nella stessa direzione. Davanti al civico 24 si fermano: dalle immagini delle telecamere si vede la discussione accendersi, poi entrambi frugare nelle tasche. A colpire, però, è il conducente dell'auto: due fendenti rapidi, uno al braccio e uno all’addome della vittima, che cade sull'asfalto insieme alla bici. L'aggressore, manco a dirlo, fugge. I carabinieri della sezione radiomobile, partendo dalle riprese, identificano la targa e rintracciano l’uomo. In casa trovano anche il taglierino. È Pasquale S., 46 anni, già noto alle forze dell'ordine: arrestato e portato in carcere. La vittima è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale "San Giuliano".