Resta ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto nella serata di ieri a Giugliano in Campania, nella provincia di Napoli, dove un giovane di 20 anni del posto – che risulta incensurato – è stato ferito a una gamba con due colpi di pistola. Il giovane è stato ricoverato all'ospedale Pineta Grande di Castel Volturno (nella provincia di Caserta), dove sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Giugliano, che hanno raccolto la testimonianza del giovane.

Ai militari dell'Arma intervenuti in ospedale, il 20enne ha raccontato di essere fermo alla pensilina dell'autobus in via Domiziana, a Varcaturo, frazione del Comune di Giugliano in Campania, quando è stato avvicinato da due sconosciuti a bordo di uno scooter: uno dei due ha improvvisamente fatto fuoco con una pistola, colpendo il giovane a una gamba. La versione del 20enne è ora al vaglio dei carabinieri, che stanno cercando di appurarne la veridicità. Fortunatamente, i proiettili non hanno causato ferite preoccupanti e il giovane non è in pericolo di vita.

A Piscinola, quartiere della periferia settentrionale di Napoli, qualche settimana fa invece un 34enne è stato ferito da tre colpi da arma da fuoco. L'uomo – già noto alle forze dell'ordine – si trovava in via Marianella quando è stato affiancato da due persone a bordo di uno scooter che hanno esploso contro di lui otto colpi di pistola, tre dei quali, come detto, sono andati a bersaglio. Trasportato in ospedale, il 34enne ha riportato ferite ad entrambe le braccia, ma non è in pericolo di vita. Anche su questa vicenda indagano i militari dell'Arma dei carabinieri.