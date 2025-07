Giugliano, accoltellato un 61enne: è grave

Accoltellato uomo a Giugliano, è grave. Ricoverato a Pozzuoli in prognosi riservata. Indaga la polizia.

Immagine di repertorio

Un uomo di 61 anni, di origine tunisina, è stato accoltellato all’addome lungo la strada provinciale Trentola-Ischitella, nel territorio di Giugliano in Campania.

Il ferimento, avvenuto in circostanze ancora da chiarire, ha richiesto il tempestivo intervento dei soccorsi: l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata e in condizioni critiche.