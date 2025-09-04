Giugliano, 50enne muore in ospedale per emorragia cerebrale: donati gli organi, salveranno altre vite

Un prelievo multiorgano da un paziente di 50 anni è stato eseguito all’ospedale San Giuliano di Giugliano: cuore, fegato e reni, che salveranno altre persone.

Immagine di repertorio

Una vita che si interrompe prematuramente per altre vite che possono avere la speranza di andare avanti. Una storia sul triste e cinico ciclo vitale quella che arriva dall'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania, nella provincia di Napoli, dove la morte di un uomo di 50 anni, causata da una emorragia cerebrale, permetterà ad altre persone di continuare a vivere. Dopo il decesso del 50enne, infatti, la famiglia ha autorizzato l'espianto degli organi: all'ospedale San Giuliano sono così stati prelevati il cuore, il fegato e i reni del paziente; il primo è stato inviato all'ospedale San Camillo Forlanini di Roma, il secondo al Cardarelli di Napoli e i terzi al San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno a pazienti in attesa di un trapianto.

"Samo profondamente grati alla famiglia del donatore per questo gesto di straordinaria generosità che ha permesso di offrire una nuova speranza a diversi pazienti in attesa di trapianto. Questo successo operativo, reso possibile da un'eccellente professionalità di tutta l'equipe medica e infermieristica e da un coordinamento impeccabile, ribadisce il nostro impegno costante nel promuovere la cultura della donazione d'organi" ha dichiarato Monica Vanni, direttrice generale dell'Asl Napoli 2 Nord, di cui l'ospedale San Giuliano di Giugliano fa parte.