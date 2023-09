Giudice Popolare a Napoli, gettone da 51,65 euro al giorno: pronti i nuovi elenchi La commissione comunale ha proposto alla Corte di Assise di Napoli i 73 iscritti presso la Corte d’assise e gli 80 iscritti per la corte d’assise d’appello. Entro novembre la pubblicazione degli elenchi per il biennio 2023-25.

A cura di Pierluigi Frattasi

Pronti i nuovi elenchi dei giudici popolari di Corte d'Assise e Corte d'Assise d'appello di Napoli. La revisione degli albi avrà valenza per il biennio 2024-2025. La commissione comunale per la revisione ed integrazione degli elenchi ha proposto alla Corte di Assise di Napoli i 73 iscritti presso la Corte d'assise e gli 80 iscritti per la corte d'assise d'appello oltre ad effettuare l'aggiornamento di coloro i quali risultavano iscritti e si sono verificate variazioni anagrafiche.

I giudici popolari sono cittadini comuni, che hanno i requisiti di legge, che fanno parte del Collegio giudicante delle Corti d'Assise e delle Corti d'Assise d'Appello. Nelle aule di Tribunale siedono nei banchi dedicati alla giuria popolare, indossando la fascia tricolore e rappresentano la partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia, come prevede la Costituzione Italiana all'articolo 102, terzo comma. Ad ogni giudice popolare spetta un gettone di 51,65 euro a sessione.

Quando si presentano le candidature

Ogni biennio, tra aprile e luglio, si presentano le candidature per le revisioni e integrazioni degli elenchi. E così è avvenuto anche lo scorso aprile. Oggi si è riunita la commissione comunale per la revisione ed integrazione degli elenchi dei giudici popolari di Corte d'Assise (primo grado) e Corte d'Assise d'appello (secondo grado) di Napoli, composta dall'Assessore Teresa Armato, dalla dirigente Marilina Maione e dai consiglieri comunali Gennaro Demetrio Paipais e Gennaro Rispoli.

Leggi anche A Napoli un euro in più per aggiungere il basilico sulla pizza: ennesima polemica sugli scontrini

La commissione, dopo una prima analisi dei requisiti fatta dagli uffici tecnici, ha approvato i 73 nominativi per la Corte d'Assise e gli 80 per la Corte d'Assise d'Appello che sono risultati compatibili con i requisiti. Entro novembre la Commissione del Tribunale dovrebbe inviare gli elenchi da pubblicare all'albo Pretorio.

Come si diventa giudice popolare a Napoli

Per diventare giudice popolare a Napoli bisogna presentare domanda d'iscrizione nell'Albo dei Giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise di Appello presso il Servizio Demografico all'ufficio Giudici Popolari, al Parco Quadrifoglio in via Epomeo, entro il 31 luglio di ogni anno dispari. Le domande si possono presentare il martedì e il giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00, o per posta raccomandata, oppure ai seguenti indirizzi di posta elettronica (riceve anche email non certificate). Nel prossimo caso avverrà nel 2025.

I requisiti sono i seguenti:

residenza nel Comune

cittadinanza italiana

godimento dei diritti civili e politici

buona condotta morale (poiché tale requisito non è più certificabile, viene accertato che non risultino iscrizioni nel Casellario Giudiziale).

età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni

essere in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado per l'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise e del titolo di studio di scuola media di secondo grado per l'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise d'Appello.

Una volta approvati gli elenchi, il Tribunale provvede, poi, ad estrarre a sorte, tra coloro i quali sono iscritti negli Albi, i cittadini che dovranno far parte della giuria popolare. I cittadini estratti sono convocati mediante apposita notifica per opportuni colloqui di valutazione. Se valutati idonei non possono rifiutare l'incarico, se non per gravissimi motivi.