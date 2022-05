Giro d’Italia a Napoli, festa grande per la tappa partenopea: “Tanto entusiasmo, torneremo” La tappa del Giro d’Italia a Napoli è stata vinta dal belga Thomas De Gendt. Il sindaco Manfredi: “Grande evento, così abbiamo anche dato slancio per la rinascita di piazza Plebiscito”

La tappa del Giro d'Italia a Napoli è stata vinta dal belga Thomas De Gendt. La Napoli-Napoli (Procida capitale italiana della cultura), lunga 153 chilometri è stata caratterizzata dalla festosa accoglienza alla partenza, all'arrivo e soprattutto lungo il tragitto che dal lungomare partenopeo ha portato la carovana della corsa in rosa lungo l'area occidentale di Napoli: Posillipo, Fuorigrotta, Bagnoli, poi Pozzuoli e l'area Flegrea fino a Monte di Procida.

Mauro Vegni, direttore del Giro d'Italia dice chiaramente che il capoluogo partenopeo sarà tenuto in considerazione per le successive edizioni, se ce ne sarà richiesta e possibilità:

Viviamo grande entusiasmo a Napoli dai cittadini. A Napoli sono 9 anni che manchiamo e siamo contenti di essere tornati. La terremo sempre in considerazione sul Giro, perché è una grande città amata in tutto il mondo. Ci vuole anche un po' per tornare per aumentare l'aspettativa ma sicuramente torneremo, non ci sarà più io ma torniamo-

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che ha dato il via alla tappa del Giro d'Italia da una Piazza Plebiscito gremita di spettatori parla dell'evento come dell' «inizio della rinascita di piazza Plebiscito»: