Giro d’Italia a Napoli, carroattrezzi pronti per rimuovere le auto in sosta nelle strade vietate Tante le strade chiuse al traffico e in cui vige il divieto di sosta per consentire lo svolgimento dell’ottava tappa del Giro d’Italia 2022, prevista a Napoli sabato 14 maggio.

A cura di Valerio Papadia

Tutto pronto per l'ottava tappa del Giro d'Italia 2022 che, come ormai noto da mesi, sabato 14 maggio partirà da Napoli, toccherà i Campi Flegrei percorrendo il litorale flegreo-domitio, per poi fare ritorno nuovamente nel capoluogo campano. Già a partire da oggi, venerdì 13 maggio, a Napoli è in vigore il piano traffico per consentire il regolare svolgimento della tappa e il passaggio in sicurezza dei ciclisti: molte le strade chiuse – dal lungomare a Coroglio – nelle quali è in vigore, oltre al divieto di transito, anche il divieto di sosta. Per questo motivo, per punire i trasgressori, già dal pomeriggio odierno una intera "flotta" di carroattrezzi è stata schierata in piazza del Plebiscito – fulcro della tappa ciclistica – pronti a rimuovere eventuali auto parcheggiate nelle strade in cui è vietato.

Strade chiuse e linee autobus deviate per il Giro d'Italia

Il piano traffico istituito dal Comune di Napoli in occasione del passaggio in città del Giro d'Italia è in vigore dalle ore 18 di oggi e fino alle ore 17.30 di domani, o almeno fino a cessate esigenze. Come detto, visto che la tappa sarà panoramica e interesserà, dunque, per la maggior parte la zona costiera, le strade interessate dal dispositivo e nelle quali è vietata la circolazione e la sosta, sono quelle che sorgono sul lungomare cittadino – e limitrofe – e quelle che, sempre sul versante del mare, conducono verso i Campi Flegrei, dunque la zona di Bagnoli e Coroglio. In occasione della tappa del Giro, inoltre, l'Anm ha deviato anche molte linee di autobus: la lista completa è consultabile sul sito dell'azienda del trasporto pubblico.