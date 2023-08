Girano tra auto in sosta con arnesi da scasso nascosti nei pantaloni, beccati dai vigili in borghese Nei guai due pluripregiudicati, che sono stati denunciati dalla Polizia Locale a Barra. Addosso avevano cacciaviti e bastoni nascosti.

A cura di Pierluigi Frattasi

Girano tra le auto in sosta a Barra, nell'area orientale di Napoli, con arnesi da scasso nascosti tra i pantaloni, approfittando anche delle tante famiglie ancora in vacanza. Un via vai all'interno di una utilitaria che si aggira per le strade del quartiere che però non passa inosservato agli occhi degli agenti della Polizia Locale Ambientale, in borghese, che sono impegnati nei controlli anti-sversamenti abusivi, ma che insospettiti da quello strano via vai decidono di fermare l'auto per un controllo. Nei guai due pluripregiudicati, già noti alle forze dell’ordine, con provvedimenti restrittivi della libertà personale a proprio carico, denunciati per tentato furto ed ingiustificato possesso di arnesi da scasso.

I due sorpresi dagli agenti della Polizia Locale in borghese

L'operazione è scattata durante le attività di controllo del territorio mirati alla repressione del fenomeno dell’abbandono di rifiuti speciali nella zona di Ponticelli/Barra da parte degli agenti dell’Unità Operativa Investigativa-Tutela Ambientale della Polizia Locale, in abiti civili sorprendevano due soggetti che, a bordo di un’utilitaria, si aggiravano con fare sospetto in via Gianbattista Vela ed attenzionavano gli interni delle numerose auto in sosta.

Dopo averne osservato i movimenti, gli operatori hanno proceduto al controllo e alla perquisizione dei due fermati. Gli stessi venivano trovati in possesso di numerosi arnesi da scasso, in particolare cacciaviti opportunamente modificati e bastoni in legno occultati nei pantaloni. Nel mentre si procedeva alla corretta identificazione si accertava che uno dei fermati, deteneva in quantità ascrivibili all’uso personale, sostanze stupefacenti di tipo hashish sottoposte a sequestro.

Entrambi i soggetti pluripregiudicati, già noti alle forze dell’ordine, con provvedimenti restrittivi della libertà personale a proprio carico, venivano deferiti all’Autorità Giudiziaria per tentato furto ed ingiustificato possesso di arnesi da scasso. Per il detentore della sostanza stupefacente è scattato la sospensione della patente di guida. La restituzione della stessa potrà avvenire soltanto dopo l’avvio di un programma di recupero previsto dalla normativa vigente. Rintracciata la proprietaria dell’autovettura parcheggiata su via G. Vela oggetto dell’interesse dei malintenzionati, ringraziava gli agenti perché grazie al loro tempestivo intervento nessun danno era stato arrecato al suo bene.