Gira in auto con più di 5 chili di marijuana provenienti dalla Spagna: pusher arrestato a Pozzuoli L'uomo è stato fermato in auto dalla Guardia di Finanza e arrestato; i militari hanno anche sequestrato 5,7 chili di marijuana del valore di circa 60mila euro.

A cura di Valerio Papadia

Oltre 5 chili, quasi 6, di marijuana in auto: per questo motivo, a Pozzuoli, nella provincia di Napoli, i militari della Guardia di Finanza hanno arrestato un uomo per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nella fattispecie, i finanzieri del Gruppo di Frattamaggiore, nel corso di una mirata attività di contrasto ai traffici illeciti, si sono imbattuti in un'autovettura sospetta e hanno deciso di controllarla: all'interno dell'abitacolo, i militari delle Fiamme Gialle hanno rinvenuto, in un pacco proveniente dalla Spagna, 5,7 chili di marijuana, del valore di circa 60mila euro. Inoltre, i finanzieri hanno sequestrato anche 400 euro in contanti, 5 telefoni cellulari e un documento d'identità falso nonché l'automobile.

Per l'uomo all'interno della vettura, al termine delle operazioni, l'Autorità Giudiziaria competente ha disposto che venisse portato nel carcere napoletano di Poggioreale; il gip del Tribunale di Napoli ha convalidato l'arresto e ha disposto la custodia cautelare in carcere. Si ricorda che il provvedimento eseguito – avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione – è stato disposto in fase di indagini preliminari e il destinatario dello stesso è persona sottoposta alle indagini e quindi presunta innocente fino a sentenza definitiva.