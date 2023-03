Giovanni morto a 8 anni dopo malore a scuola, “bimbo solare, siamo distrutti”: lutto a Sant’Antonio Abate Il sindaco Ilaria Abagnale ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali. Il bimbo ha avuto un malore mentre era a scuola.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Dolore e commozione a Sant'Antonio Abate per la scomparsa di Giovanni, il bimbo di 8 anni morto dopo un malore a scuola, durante una attività sportiva e di gioco. Il sindaco del Comune del Napoletano, Ilaria Abagnale ha proclamato il lutto cittadino per la giornata dei funerali.

"Conoscevo Giovanni – ha scritto su Facebook il primo cittadino – un bambino solare e pieno di vita, frequentava la stessa classe di mio figlio. Non ci sono parole giuste che possano esprimere la devastante tristezza che avvolge tutti in questo momento, nella difficoltà di dover comprendere una perdita inaccettabile e prematura. Non dovrebbe mai accadere che ad un bambino così piccolo si spengano i sogni ed il sorriso".

Lutto cittadino a Sant'Antonio Abate

"In occasione dei funerali – ha aggiunto il sindaco Abagnale – è mia volontà proclamare lutto cittadino, invitando la comunità a rispettare la privacy e il dolore dei familiari in questo momento così difficile". Il bimbo frequentava la terza classe della primaria presso la scuola "Antonio De Curtis", la stessa classe frequentata dal figlio del sindaco, Ilaria Abagnale.

Il primo cittadino è stata accanto alla mamma di Giovanni durante tutto il tentativo di soccorso del piccolo e il trasporto in ospedale a Castellammare. Il personale sanitario già durante il trasporto ha subito avviato le manovre di rianimazione. Purtroppo per il bimbo non c'è stato nulla da fare. Si è spento, nonostante l'uso del defibrillatore e il massaggio cardiaco durato oltre un'ora.

L'ipotesi dei medici

Secondo i medici, il bimbo potrebbe essere morto per arresto cardiaco causato da una anomalia elettrica dovuta a una malformazione mai diagnosticata. Ma solo l'esame autoptico potrà fornire ulteriori elementi per chiarire il motivo del decesso. Il bambino stava facendo attività motoria, nell'ambito del Progetto sport di classe del Coni, portato avanti dall'istituto De Curtis.

Non si trattava dell'ora di ginnastica, quindi, ma di un progetto sperimentale con attività sportive e giochi con domande ai bimbi, per abbinare il moto alla socializzazione. Giovanni era un bambino sano che frequentava anche una scuola calcio locale, quattro volte a settimana.

Il sindaco: "Profondo dolore"

"Ci siamo uniti nella preghiera – ha concluso il sindaco Abagnale – ma purtroppo non è bastato.È con immenso dolore e sgomento che oggi mi rivolgo a voi per esprimere il mio più profondo cordoglio per la tragica scomparsa del piccolo Giovanni, un bambino di soli 8 anni, che ha perso la vita per un arresto cardiaco mentre partecipava innocentemente ad una lezione di scuola. Soccorso dopo il malore, è stato portato in ospedale, dove abbiamo atteso in apprensione con i genitori notizie di speranze dai medici. Notizia che poi non è arrivata, lasciando la sua famiglia, i suoi compagni, le insegnanti e noi tutti ad affrontare la più dura delle sofferenze".

E conclude: