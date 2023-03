Bimbo di 8 anni muore in palestra davanti ai compagni di scuola a Sant’Antonio Abate Choc nel Napoletano, bambino ha un malore durante la lezione di educazione fisica e muore nel trasporto in ospedale. Aperta inchiesta.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un bambino di 8 anni è morto oggi a scuola, in un'istituto di Sant'Antonio Abate, comune della provincia di Napoli, piana dei Monti Lattari. Stando alle prime ricostruzioni, il piccolo avrebbe avuto un malore durante la lezione di educazione fisica. Portato in codice rosso in ambulanza all'ospedale San Leonardo, i medici non sono riusciti a salvarlo: si è spento nel nosocomio di Castellammare di Stabia. Indagano i carabinieri della compagnia stabiese.

La vicenda è accaduta al Primo Circolo Didattico "De Curtis" di Sant'Antonio Abate, nella penisola sorrentina. Sconvolti i compagni di classe del bambino: erano assieme durante l'ora di educazione fisica, quando improvvisamente il giovane ha accusato un malore, accasciandosi al suolo. Immediato l'arrivo del personale medico sanitario del 118, ma le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Sul posto sono giunti anche gli agenti della scientifica per i rilievi: nessuna ipotesi è al momento esclusa. Quasi certamente nelle prossime ore verrà fissata un'autopsia sul corpo del giovane, con l'apertura di un fascicolo da parte del magistrato della Procura della Repubblica di Torre Annunziata.

Il precedente in Sicilia di pochi giorni fa

Neanche una settimana fa, a Favara in provincia di Agrigento, c'era stato un caso simile: nella scuola "Guarino", un bambino di 12 anni aveva accusato un malore mentre giocava a basket. Inutili i soccorsi, giunti poco dopo: il 12enne ha avuto un probabile arresto cardiocircolatorio prima dell’arrivo al Pronto Soccorso, ed è deceduto a bordo dell'ambulanza che lo stava portando d'urgenza in ospedale.