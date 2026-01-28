napoli
Giovanni Marchionni, morto sullo yacht in Sardegna, la perizia conferma: “Morto per ipossia da acido solfidrico”

La perizia del consulente della Procura conferma le indiscrezione già circolate ieri sulle cause del decesso di Giovanni Marchionni, 21enne napoletano morto lo scorso agosto sullo yacht sul quale lavorava.
A cura di Valerio Papadia
Giovanni Marchionni
Giovanni Marchionni

La perizia del consulente tecnico incaricato dalla Procura di Tempio Pausania ha confermato le cause del decesso – su cui erano già circolate indiscrezioni nelle scorse ore – di Giovanni Marchionni, il 21enne di Bacoli, nella provincia di Napoli, morto l'8 agosto del 2025 sullo yacht sul quale lavorava a Marina di Portisco, a Olbia, in Sardegna. La perizia medico-legale conferma infatti il decesso per "grave ipossia da acido solfidrico", che il 21enne avrebbe inalato mentre dormiva sull'imbarcazione; gli accertamenti hanno rivelato la presenza di considerevoli concentrazioni di metaboliti dell'acido solfidrico nel sangue e nella urine del ragazzo. Ancora, secondo il consulente tecnico il decesso sarebbero arrivato lentamente, tra le ore 22.04 del 7 agosto e le ore 9.28 dell'8 agosto.

I legali della famiglia: "Accertamenti non lasciano dubbi"

"La perizia depositata dal consulente della Procura e gli accertamenti dei periti non lasciano spazio a dubbi e confermano che Giovanni ha perso la vita sulla barca sulla quale lavorava e dalla quale si sono sprigionate le esalazioni letali" hanno dichiarato gli avvocati Maurizio Capozzo e Gabriele Satta, legali della famiglia di Giovanni Marchionni. "Emergono le prime certezze – hanno detto ancora i due avvocati – anche sull'orario della morte e si dirada la nebbia sulle responsabilità che la Procura, grazie al lavoro meticoloso svolto in questi mesi, riteniamo potrà individuare in tempi certi e rapidi con gli elementi acquisiti sinora".

