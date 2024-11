Giovanni Allevi suona per i piccoli pazienti dell’ospedale Santobono di Napoli

video suggerito

Una sorpresa per tutti, anche per il nosocomio, quella che Giovanni Allevi ha voluto riservare ai bambini ricoverati presso il Presidio Ospedaliero Santobono Pausilipon di Napoli. Il compositore italiano è arrivato questa mattina all'ospedale partenopeo per una visita a sorpresa e, dopo aver salutato i piccoli pazienti dell'ospedale, ha suonato per loro i brani "Aria" e "Tomorrow", quest'ultimo scritto proprio durante il periodo in cui lo stesso Allevi venne ricoverato in ospedale. E i giovani pazienti hanno subito apprezzato la sorpresa.

"La visita a sorpresa è stata per me un’esperienza che ha toccato profondamente il mio cuore", ha commentato il maestro Allevi, "Entrare in quel mondo fatto di sofferenza e speranza, che ora posso dire di conoscere, mi ha ricordato la forza straordinaria dei bambini, che con i loro sorrisi luminosi danno coraggio anche a noi. Mi ricordano che ogni nostra azione in questo mondo deve essere rivolta al bene. Suonare per loro è stato il minimo che potessi fare, come donare una carezza invisibile, un abbraccio fatto di note, nella speranza di portare un attimo di serenità e luce nelle loro vite. Questo è ciò che porterò sempre con me, un invito a credere nel potere della bellezza e dell’amore, anche nelle avversità”, ha aggiunto ancora Allevi. Gli fa eco Rodolfo Conenna, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera, che ha aggiunto: "La musica è un importante strumento terapeutico, un linguaggio universale che accompagna il processo di cura. Grazie al maestro Allevi per la sensibilità che da sempre dimostra al nostro ospedale. Una visita che porta con sé un forte messaggio di speranza per i nostri piccoli pazienti".