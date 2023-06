Giovanna Ragosta morta a 27 anni in un incidente, lutto cittadino per i funerali a San Giuseppe Vesuviano Le esequie della ragazza, morta in un tragico incidente il 29 maggio, si terranno oggi alle ore 16,00. Il commissario straordinario ha proclamato lutto cittadino: bandiere a mezz’asta e negozi chiusi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Lutto cittadino a San Giuseppe Vesuviano per la tragica scomparsa di Giovanna Ragosta, conosciuta come Gioia, morta a 27 anni, vittima di un tragico incidente stradale avvenuto il 29 maggio scorso, in via Zabatta, al confine con Terzigno. Il commissario straordinario Aldo Aldi, nominato dalla Prefettura, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di oggi, giovedì 1 giugno 2023, nel Comune della provincia di Napoli, "a seguito della tragica scomparsa di una giovane concittadina che ha colpito la comunità, interpretando il sentimento di profondo cordoglio dell'intera cittadinanza".

L'ordinanza di lutto cittadino e i funerali

La scomparsa prematura della ragazza ha scosso tutta la comunità del comune vesuviano, pervasa da un profondo dolore. La giovane è rimasta coinvolta in un violento incidente stradale, nel quale la sua vettura, una Fiat 500, per motivi ancora da chiarire ha perso il controllo e si è ribaltata, finendo contro una staccionata. Tantissimi i messaggi di condoglianze e cordoglio che sono arrivati in questi giorni alla famiglia, per la terribile e prematura perdita.

La Commissione Straordinaria, con ordinanza numero 14 del 31 maggio 2023, ha proclamato il lutto cittadino per domani 1 giugno 2023, dalle ore 16:00 fino al termine delle esequie.

"Visto che, il drammatico evento è vissuto con grande dolore da tutti i cittadini di San Giuseppe Vesuviano -scrive il commissario – in una intima e profonda emozione, anche in considerazione della giovane età della ragazza deceduta. Ritenuto doveroso, interpretando il comune sentimento della Comunità di San Giuseppe Vesuviano, proclamare il lutto cittadino in segno di rispetto e partecipazione al dolore della famiglia per la grave perdita".

Oggi pomeriggio, quindi, a San Giuseppe Vesuviano ci saranno bandiere a mezz'asta e i negozi saranno chiusi. L'ordinanza, infatti, dispone:

Il lutto cittadino per 1 giugno 2023, dalle ore 16:00 fino al termine delle esequie.