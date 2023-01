Giovani armati in tutta Napoli e provincia: coltelli e manganelli, raffica di sequestri Controlli a raffica tra Napoli e provincia, diversi giovani trovati in possesso di coltelli e manganelli: tutti denunciati per porto abusivo di armi.

A cura di Giuseppe Cozzolino

I controlli dei carabinieri a Giugliano in Campania

Raffica di controlli in tutta Napoli e provincia: tantissimi i giovani armati di coltelli e perfino di manganelli, tutti sequestrati dai carabinieri. Tutti i responsabili sono stati denunciati per porto abusivo di armi. E molti si sono giustificati con le forze dell'ordine spiegando di avere con sé queste armi per "difendersi" in maniera autonoma. Una piaga, quella della circolazione di lame tra i più giovani, che troppo spesso porta a fatti di cronaca anche gravi.

A Ischia, due gli studenti denunciati: entrambi incensurati, avevano coltelli da 15 e da 17 centimetri con loro. A Procida, un altro giovane era in giro con un pugnale da 20 centimetri. Non va meglio sulla terraferma: a Giugliano in Campania tre giovani di età compresa tra i 17 ed i 25 anni sono stati trovati con due coltellini e un manganello mentre erano in strada. I carabinieri hanno lanciato un'ennesima campagna per scoraggiare questo fenomeno, chiamandola: "La prima vittima delle armi sei tu".

"La prima vittima delle armi sei tu": l’iniziativa dei carabinieri di Napoli

Sempre a Giugliano in Campania, nel corso dei controlli, ci sono state altre tre denunce, tutte per guida senza patente: si tratta in questo caso di un 47enne, un 53enne, un 46enne tutti del posto e tutti che già in passato erano stati sorpresi a guidare senza patente. In totale più di trenta i conducenti sanzionati, per diverse violazioni al codice della strada, come la guida senza assicurazione e quella senza revisione, per un importo complessivo di 62mila euro di multe.