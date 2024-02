Giovane lupo ferito salvato in Cilento: era stato catturato dai bracconieri Il giovane esemplare di lupo è stato salvato dal Centro Recupero Animali Selvatici dell’Università Federico II di Napoli e dal Servizio Veterinario dell’Asl di Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Ferito, dopo essere rimasto intrappolato in un laccio metallico posizionato dai bracconieri: questo il destino di un giovane esemplare di lupo, che per fortuna è stato salvato e rimesso in libertà dal Centro Recupero Animali Selvatici (CRAS) dell'Università Federico II di Napoli, con la collaborazione del Servizio Veterinario dell'Asl Napoli 1 Centro. Il lupo, maschio di circa 2 anni, è stato rinvenuto, intrappolato, nel Parco Nazionale del Cilento del Vallo di Diano e degli Alburni, nella provincia di Salerno.

A trovare l'animale sono stati i carabinieri del reparto del Parco Nazionale: come detto, il lupo era rimasto incastrato in un laccio metallico. I militari dell'Arma hanno allertato immediatamente il Servizio Veterinario dell'Asl di Salerno, che lo ha trasportato al Centro Recupero Animali Selvatici della Federico II – Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali con sede operativa presso il Presidio Veterinario Asl Napoli 1 Centro: qui, il giovane lupo è giunto stremato, in stato di choc e con ferite lacero contuse, provocate dal tentativo di liberarsi.

Nel Centro Recupero Animali Selvatici il lupo ha ricevuto cure veterinarie specialistiche che hanno permesso il suo completo recupero. Infatti, dopo un lungo e impegnativo percorso riabilitativo e tutti gli approfondimenti clinici e diagnostici del caso, l'animale si è ristabilito completamente, ha ricominciato a correre sulle sue zampe e ha potuto fare ritorno alla libertà.