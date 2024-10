video suggerito

Giornate della Salute a Napoli, visite mediche e screening gratuiti in piazza Plebiscito il 26 e 27 ottobre Organizzate dal Comune di Napoli, in collaborazione con l’Asl, le università e i presidi ospedalieri della città, le Giornate della Salute 2024 offrono visite mediche e screening gratuiti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Tornano le Giornate della Salute a Napoli: l'appuntamento è per sabato 26 e domenica 27 ottobre, dalle 9.30 alle 18, in piazza Plebiscito, nel cure della città. Le Giornate della Salute – organizzate dal Comune di Napoli, in collaborazione con l'Asl Napoli 1 Centro, dell'AOU Federico II, dell'Università Federico II, dell'Università Vanvitelli, dei presidi ospedalieri della città, degli ordini professionali e delle associazione del territorio – propone visite mediche e screening gratuiti in numerosi ambiti sanitari.

A proposito delle Giornate della Salute 2024 in piazza Plebiscito, il Comune di Napoli rende noto: "Dalle 9.30 alle 18.00 sarà possibile effettuare gratuitamente esami diagnostici e visite mediche, e partecipare a incontri specialistici sulla prevenzione delle malattie, sulla corretta alimentazione, sulla salute dei bambini, e su molti altri temi sanitari".

Gli screening e le visite mediche gratuiti in piazza Plebiscito

Sono tanti, come detto, gli ambiti sanitari per i quali sarà possibile effettuare screening e visite mediche gratuiti in occasione delle Giornate della Salute in piazza Plebiscito. Ecco quali.

Poliambulatorio mobile attrezzato

Mammografie (dai 45 ai 69 anni)

Pap Test/HPV Test (dai 25 ai 65 anni)

Prevenzione tumore colon retto e consegna kit screening (dai 50 ai 74 anni)

Ambulatori

Ambulatorio di Nutrizione 1

Ambulatorio di Nutrizione 2

Ambulatorio di Diabetologia

Ambulatorio di Cardiologia

Ambulatorio di Malattie respiratorie

HCV Test (dai 35 ai 54 anni)

Vaccinazioni 0-18 anni previste dal PNPV

Vaccinazioni per adulti:

– anti-influenzale

– anti-pneumococco

– anti-herpes zoster

– anti-HPV

– diftotetanopertosse