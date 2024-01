Giornata a tema Hogwarts per i bambini al Museo Nazionale Ferroviaria di Pietrarsa Al Museo di Pietrarsa domenica 21 gennaio la Giornata dei Bambini 9 e 3/4: tanti eventi a tema Hogwarts per grandi e piccini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una giornata dedicata ad Hogwarts ed alla mangia per i bambini: domenica 21 gennaio, al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, inizierà alle 9.30 la giornata "Bambini 9 e 3/4", con tanti laboratori ed eventi a tema magia ed Hogwarts, di chiara ispirazione alla saga Harry Potter. Ogni bambino potrà partecipare ad un massimo di due laboratori: l'età consigliata è tra i 6 e i 13 anni, ma ci saranno anche magiche letture animate per i bimbi tra i 2 e i 5 anni.

L'ingresso, per i bambini fino ai 14 anni non compiuti, è gratuito purché accompagnati da un adulto. Per ogni adulto pagante, inoltre, potranno accedere due minori di 14 anni. Per evitare il "sovraffollamento", le attività saranno liberamente accessibile previa prenotazione. Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina ufficiale dell'evento. Questo il programma completo:

Pietrarsart 9 e ¾: 10:30, 11:30, 12:30, 15:00, 16:00 e 17:00

Il Boccino d'Oro: 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00 e 17:30

Prepariamo le pozioni magiche di Hogwarts: 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 15:30, 16:30 e 17:30

A scuola di magia: 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30 e 16:30

Costruisci il cappello del mago: 11:00

La magia della musica: 11:00, 12:00, 13:00 e 13:45 (per bambini dai 2 ai 13 anni)

Costruisci il mantello stellato: 12:00 e 16:00

Costruisci la tua bacchetta magica: 14:30 e 17:00

Le letture animati per i più piccoli sono invece programmate così:

Il fantasma rumoroso: 11:00, 12:00, 13:00, 15:00 e 16:00

Sono ombre o mostri?: 11:30, 12:30, 13:30, 15:30 e 16:30

La streghetta dispettosa: 11:45, 12:45, 14:30, 15:45 e 17:00