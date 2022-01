Gino Sorbillo apre una nuova pizzeria sul Lungomare: Pizza Gourmand arriva anche a Napoli Pizza Gourmand è il format di Sorbillo dedicato alle pizze regionali con i prodotti tipici del territorio. Il primo locale di questo tipo è stato aperto a Milano.

A cura di Pierluigi Frattasi

Gino Sorbillo apre una nuova pizzeria sul Lungomare. Arriva anche a Napoli Pizza Gourmand, il format già utilizzato dal noto maestro pizzaiolo per i due locali di Milano, in Galleria, nei pressi del Duomo – il primo ad essere inaugurato del brand Gourmand – e di Roma, a La Rinascente, dove si servono le pizze regionali, caratterizzate dai prodotti tipici delle regioni italiane. Il nuovo locale di Napoli sarà in via Partenope, proprio a fianco alla pizzeria Lievito Madre al Mare, sempre di Sorbillo, nei locali finora occupati dall’ex pizzeria di Eccellenze Campane. Pizza Gourmand di Sorbillo aprirà i battenti a metà febbraio.

Salgono così a sette le pizzerie di Sorbillo in città, oltre alla storica pizzeria di via de Tribunali, Lievito Madre al Mare e Pizza Gourmand sul Lungomare in via Partenope, alle quali si aggiungono le quattro sedi di pizza Fritta di Zia Esterina Sorbillo. Sorbillo ha pubblicato sulla sua pagina social una foto con Paolo Scudieri, patròn di Eccellenze Campane, commentando “Amicizia & lavoro e news. Buona domenica a tutti da Napoli”. A suggellare l’accordo siglato con l’imprenditore per l’inaugurazione del nuovo locale.

Nel menù di Pizza Gourmand di Sorbillo ci saranno 20 pizze regionali, ciascuna con tre ingredienti tipici del territorio. Quella del Lazio, ad esempio, avrà il guanciale di Amatrice e il Pecorino laziale Vecchio Montanaro Dop. Quella campana, invece, fior di latte di mucca Jersey dei Monti Lattari, pecorino bagnolese di Bagnoli Irpino, pomodoro San Marzano dop. La pizza calabrese avrà ‘nduja di Spilinga, Cipolla di tropea Igp, formaggio pecorino crotonese. Il tutto nel massimo rispetto dello slow food e dei prodotti di qualità che da sempre contraddistingue le pizze di Gino Sorbillo.