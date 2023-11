Gigi Pescheria, il pescivendolo di Tiktok scoppia in lacrime. Motivo? Aprirà un suo ristorante Gigi Pescheria aprirà il suo ristorante a Torre Annunziata: l’annuncio, in lacrime, su TikTok.

A cura di Redazione Napoli

Ha pianto davanti ai suoi 1,5 milioni di followers TikTok, Gigi Pescheria, all'anagrafe Luigi Pisacane, da Torre Annunziata, per la gente del mercato che frequenta "Giggiolone", star dei social ma prima di questo pescivendolo: col suo furgoncino vende prodotti ittici tra le palazzine di edilizia popolare della cittadina torrese al grido di: «Con affetto e con amore è arrivato Giggiolone, con affetto e simpatia, buongiorno pescheria!».

In quel grande teatro che è TikTok Luigi non ci ha messo molto per farsi notare e diventare una celebrità social, un influencer, approdato perfino in Ucraina, dove il tg nazionale ha commentato la sua evidente somiglianza fisica col presidente Zelensky. Ma non è per questo motivo che si è commosso, bensì per una notizia arrivata in queste ore: Gigi Pescheria aprirà il suo ristorante a Torre Annunziata. Pescheria con ristorante e cucina interna, sulla scorta di quanto realizzato a Napoli dall'altro pescivendolo-star, Peppe Di Napoli.

L'appuntamento è per il taglio del nastro, nel pomeriggio dell'8 dicembre, il giorno dell'Immacolata. Il popolare personaggio – e a questo punto imprenditore della ristorazione – ha fatto come altri prima di lui: grazie alla popolarità ottenuta a mezzo social è riuscito a reperire sufficienti fondi da poter estendere la propria attività commerciale nel settore della ristorazione. Non si è voluto spostare da Torre Annunziata, dove ha già una attività consolidata. E davanti allo smartphone piange parlando ai followers che non vede materialmente ma che lo riempiono di complimenti: «La gioia che sto provando non ha prezzo e non finirò mai di ringraziavi che Dio vi benedica».

@gigipescheria #emozione la gioia che sto provando nn ha prezzo e nn finiro mai di ringraziavi che dio vi benedica vi aspetto 8 dicembre alle ore 17:30 torre annunziata ♬ Ho fatto un sogno – Gianluca Capozzi