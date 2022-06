Gigi D’Alessio al Pizza Village, concerto il 26 giugno sul Lungomare: “Napoli è un sogno” Gigi D’Alessio si esibirà domenica 26 giugno sul palco del Pizza Village sul Lungomare di via Caracciolo. Terza tappa a Napoli dopo il concertone a piazza del Plebiscito.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto pagina Facebook di Gigi D’Alessio

Gigi D'Alessio torna in concerto sul Lungomare di Napoli, dopo il grande successo del mega-show in piazza del Plebiscito per i 30 anni di carriera. Appuntamento domenica 26 giugno prossimo al Pizza Village, dove Gigi salirà sul palco nella serata conclusiva, che vede in cartellone anche le esibizioni di Luchè ed Eugenio Bennato. Un ritorno a gran richiesta per il cantautore napoletano che venerdì ha tenuto incollati allo schermo oltre 3 milioni di telespettatori per la diretta su Rai Uno. Mentre in piazza si scatenava il tripudio dei 10mila che hanno assistito allo spettacolo dal vivo. E già si aspetta il tutto esaurito al villaggio con gli stand di via Caracciolo, dove D'Alessio si è già esibito nel 2017. L'ultima edizione del Pizza Village del 2019 registrò oltre un milione di presenze. L'ingresso al villaggio è gratuito, mentre si paga il menù per le consumazioni.

Gigi D'Alessio: "Napoli è la mia grande famiglia"

"Napoli è stato un sogno – scrive Gigi D'Alessio sul suo profilo Facebook, commentando l'evento della settimana scorsa per festeggiare i suoi primi 30 anni di carriera – Due serate nella piazza più bella del mondo, sotto il cielo della mia città, insieme a tutti voi che siete stati davvero straordinari in tutto. Siete la mia grande famiglia, siete un pezzo del mio cuore! Grazie a chi era in piazza venerdì e sabato, a chi venerdì ci ha seguito da casa (ed eravate tantissimi, 3 milioni e 462 mila!) e a tutti quelli che hanno lavorato e reso possibile questo spettacolo meraviglioso, con cui abbiamo portato la nostra bellissima città in tutto il mondo".

C'è grande attesa in città per il ritorno in concerto di Gigi D'Alessio, dopo le strepitoso successo della scorsa settimana, che ha riportato l'immagine di Napoli nel mondo, accompagnata dai fuochi di artificio con lo sfondo della basilica di San Francesco di Paola. Cinque anni fa, l'esibizione di Gigi D'Alessio al Pizza Village fu memorabile, come il cantante e showman ha ormai abituato i suoi fan. Il Pizza Village vede come sponsor title Mulino Caputo; Main Sponsor Coca-Cola; dei Top Sponsor: Peroni Nastro Azzurro, Latteria Sorrentina e Carta Wow; degli Official Sponsor: Algida, Glo, Olearia Clemente, Ooni Forni, Friol, Ciao il Pomodoro di Napoli, Caffè Kenon, Toyota Gruppo Center Funari; Main Partner: Rossopomodoro, United Airlines, FlyDubai e Turkish Airlines; Official Media Partner: RTL 102.5.