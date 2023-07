Giffoni Good Games, in migliaia al festival del videogioco tra cosplayer e ospiti internazionali Grande successo per il Giffoni Good Games, la fiera del videogioco che ha attirato migliaia di persone provenienti da tutto il centro-sud. Presenti anche streamer, cosplayer e ospiti internazionali.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Grande successo a Giffoni Valle Piana per la prima rassegna del "Giffoni Good Games", la fiera del videogioco che ha richiamato cosplayer e streamer da tutta Italia, ma anche ospiti internazionali. Tanti giovani e meno giovani che per due giorni hanno riempito la Giffoni Multimedia Valley, "invadendo" letteralmente il paese salernitano, che tra pochi giorni, nella medesima area, ospiterà la storica rassegna del Giffoni Film Festival, in programma dal 20 al 29 luglio prossimi.

"Madrina" non convenzionale Antonella Arpa, alias Himorta, una delle cosplayer più famose in Italia e la più seguita in Europa: originaria proprio di Salerno, Arpa si è detta entusiasma di aver preso parte alla "prima rassegna di questo tipo nel Sud Italia", e in tantissimi hanno atteso altrettanto entusiasti di poter scattare una foto assieme a lei tra le sale del Giffoni Good Games. "Sono contenta e molto orgogliosa di essere qui, da salernitana, da meridionale e da donna: nel settore gaming c'è ancora molto pregiudizio, come se fosse un mondo che in qualche modo sia destinato solo agli uomini", ha detto durante la cerimonia di inaugurazione.

Grande attesa anche per Jean-Luc Sala, il grande ospite internazionale direttore artistico di Assassin's Creed Mirage, il prossimo capitolo di uno dei videogiochi punta di diamante della Ubisoft, in programma ad ottobre. In tanti hanno atteso il suo panel dedicato proprio al gioco ormai prossimo alla pubblicazione, e non è mancato chi si è presentato travestito proprio dal protagonista, Basim, riscontrando anche un notevole successo anche con lo stesso Sala, che lo ha fatto accomodare sul palco durante il suo panel. Un successo in numeri che Giffoni, ora, sogno di bissare e migliorare già il prossimo anno.