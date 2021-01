Tragico epilogo nella vicenda della scomparsa di Gianni De Luca: il corpo senza vita dell'uomo è stato rinvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 26 gennaio, in una stanza d'albergo in corso Meridionale, nella zona della Stazione Centrale di Napoli. Sul posto, per i rilievi del caso, sono arrivati gli agenti della Squadra Mobile della Questura partenopea: dalle prime investigazioni dei poliziotti, l'ipotesi più accreditata è quella del gesto volontario. Gianni De Luca era scomparso nella mattinata di ieri, lunedì 25 gennaio: il figlio Enrico aveva condiviso un appello sui social affinché chiunque avesse notizie si mettesse in contatto con la famiglia, denunciando poi la scomparsa alle forze dell'ordine e facendo così partire le ricerche, che si sono purtroppo concluse con il tragico epilogo di oggi.

"Se qualcuno lo avesse visto – a Napoli o altrove -mi contatti immediatamente è mio padre. Ultimo avvistamento al Centro Direzionale. Grazie" aveva scritto ieri Enrico De Luca su Facebook. Insieme al figlio, in tanti avevano condiviso appelli sui social network per ritrovare Gianni De Luca. Ex vicesegretario della Cgil Campania, l'uomo era infatti molto conosciuto in città.

Il cordoglio della Cgil

Appresa la notizia della morte di Gianni De Luca, il segretario Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci, ha diramato una nota nella quale esprime cordoglio alla famiglia: