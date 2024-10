video suggerito

Giacomo De Respinis, morto a 24 anni con l'auto in una scarpata: lutto in Irpinia Si chiamava Giacomo De Respinis il giovane di 24 anni morto all'alba di oggi in un incidente stradale a Lioni, nella provincia di Avellino. In auto con lui anche una giovane di 24 anni, rimasta ferita.

A cura di Valerio Papadia

Lutto e sgomento in Alta Irpinia per la tragica e prematura scomparsa di Giacomo De Respinis: si chiamava così il giovane di 24 anni morto in un incidente stradale all'alba di questa mattina a Lioni, nella provincia di Avellino. Originario della vicina Sant'Angelo dei Lombardi, intorno alle 5 di oggi, domenica 6 ottobre, Giacomo De Respinis stava viaggiando a bordo di una Fiat Punto in contrada Cerrete quando, per cause ancora sconosciute, l'automobile è finita fuori strada, precipitando in una scarpata, ribaltandosi e impattando contro un albero.

Nell'automobile era presente anche una ragazza, coetanea del 24enne; entrambi sono stati soccorsi dai vigili del fuoco del distaccamento di Lioni e dai sanitari del 118, che li hanno trasportati all'ospedale Criscuoli di Sant'Angelo dei Lombardi, dove purtroppo Giacomo De Respinis è deceduto; la 24enne che si trovava in auto, invece, ha riportato gravi ferite. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri della stazione di Sant'Angelo dei Lombardi.

Il cordoglio per la morte di Giacomo De Respinis

Un brusco risveglio per tutta la comunità di Sant'Angelo dei Lombardi, dove Giacomo De Respinis viveva e dove era molto conosciuto. La sindaca della cittadina della provincia di Avellino, Rosanna Repole, ha espresso il cordoglio di tutta la comunità alla famiglia e agli amici del 24enne: "Conosco entrambi i giovani e le loro famiglia, due bravi ragazzi e grandi lavoratori. Preghiamo per la giovane sopravvissuta e ci stringiamo nel dolore della famiglia straziata da questa grave perdita".