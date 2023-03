Getta benzina nell’abitacolo e dà fuoco all’auto in sosta: il video dell’incendio Le immagini arrivano dalla provincia di Napoli e sono state diffuse sui social network dal deputato Francesco Emilio Borrelli.

A cura di Valerio Papadia

Si avvicina a un'auto parcheggiata, getta liquido infiammabile all'interno dell'abitacolo, poi appicca il fuoco. Queste le immagini immortalate da una videocamera e pubblicate in un video dal deputato Francesco Emilio Borrelli, che sui social network ha raccontato l'accaduto. La vicenda arriva da Frattamaggiore, nell'area industriale al confine con Casoria e Arzano, nell'hinterland a nord di Napoli.

Un uomo, a bordo di una Fiat Punto – come mostrano le immagini – si avvicina a una Lancia Ypsilon parcheggiata e cosparge l'abitacolo di liquido infiammabile. Dopo aver appiccato il fuoco, sale nuovamente a bordo dell'auto con la quale era arrivato e si da alla fuga tempestivamente, mentre dall'auto parcheggiata si levano fiamme e fumo. Fortunatamente, alcune persone che si trovavano nell'edificio davanti al quale era parcheggiata la Lancia, si sono accorte dell'incendio e hanno prontamente domato le fiamme con un estintore.

A Napoli quattro veicoli dati alle fiamme nella notte

Questa notte, invece, nel cuore di Napoli, al Borgo Sant'Antonio Abate, i carabinieri sono intervenuti per l'incendio di quattro veicoli. Uno scooter e tre automobili – tutti intestati a soggetti incensurati – sono stati dati alle fiamme in via Sant'Antonio Abate: sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno estinto il rogo. I militari dell'Arma indagano sull'accaduto per chiarire la dinamica e la matrice dell'incendio.