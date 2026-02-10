Gestione illecita del gioco d’azzardo e riciclaggio: sequestro di beni per 16 milioni a un imprenditore a Salerno

Immagine di repertorio

Dall'alba di oggi, martedì 10 febbraio, a Salerno è in corso una vasta operazione della Polizia di Stato: investigatori del Servizio Centrale Anticrimine e della Divisione Anticrimine di Salerno, con il supporto degli agenti della Squadra Mobile della Questura salernitana, stanno eseguendo un provvedimento di sequestro nei confronti di un imprenditore della città, emesso dalla locale Procura della Repubblica e dal questore, ai sensi della normativa antimafia.

Il provvedimento di sequestro riguarda beni, assetti societari e rapporti finanziari per un valore complessivo di 16 milioni di euro, riconducibili, come detto, a un imprenditore salernitano, indiziato di far parte di un'associazione a delinquere finalizzata, tra le altre cose, alla gestione illecita di giochi d'azzardo e al riciclaggio, con l'aggravante della finalità di agevolare organizzazioni di tipo mafioso operanti in diverse zone del territorio nazionale.