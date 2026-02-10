napoli
video suggerito
video suggerito

Gestione illecita del gioco d’azzardo e riciclaggio: sequestro di beni per 16 milioni a un imprenditore a Salerno

Blitz della Polizia di Stato all’alba a Salerno: l’imprenditore è indiziato di far parte d un’associazione a delinquere, con l’aggravante di agevolare organizzazioni di tipo mafioso.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Valerio Papadia
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Dall'alba di oggi, martedì 10 febbraio, a Salerno è in corso una vasta operazione della Polizia di Stato: investigatori del Servizio Centrale Anticrimine e della Divisione Anticrimine di Salerno, con il supporto degli agenti della Squadra Mobile della Questura salernitana, stanno eseguendo un provvedimento di sequestro nei confronti di un imprenditore della città, emesso dalla locale Procura della Repubblica e dal questore, ai sensi della normativa antimafia.

Il provvedimento di sequestro riguarda beni, assetti societari e rapporti finanziari per un valore complessivo di 16 milioni di euro, riconducibili, come detto, a un imprenditore salernitano, indiziato di far parte di un'associazione a delinquere finalizzata, tra le altre cose, alla gestione illecita di giochi d'azzardo e al riciclaggio, con l'aggravante della finalità di agevolare organizzazioni di tipo mafioso operanti in diverse zone del territorio nazionale.

Cronaca
Salerno
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Campania, l'assessore Morniroli: "No al modello Caivano, basato sull'idea scarti della società"
Regione Campania, Fico e i nodi irrisolti della sanità lasciati da De Luca
Dal salario minimo ai malati gravi alla violenza sulle donne: il Consiglio Regionale in moto per le prime proposte di legge
Ecco la nuova lista dei Comuni Montani in Campania. Ridotti i tagli, ma 43 centri restano fuori
Sede del Pd Campania, lavori in corso. Il segretario regionale Piero De Luca vuole la stanza più silenziosa e isolata
Trasporti, Simeone: "Magari bastassero i nuovi treni Circum, abbiamo problemi da risolvere in tutta la regione"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views