napoli
video suggerito
video suggerito

Geolier visita i bambini ricoverati all’ospedale Santobono di Napoli: sorpresa di Natale in corsia

Il rapper napoletano ha fatto visita ai suoi piccoli fan che, anche durante le vacanze natalizie, sono ricoverati all’ospedale Santobono, nosocomio pediatrico della città.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Valerio Papadia
0 CONDIVISIONI
Immagine

Un regalo di Natale graditissimo, con qualche ora di anticipo, quello ricevuto dai bambini ricoverati all'ospedale Santobono di Napoli, nosocomio pediatrico della città, che a causa delle patologie di cui soffrono sono costretti a trascorrere queste vacanze in corsia. I bimbi hanno infatti ricevuto la visita di quello che, per la maggior parte di loro, è il loro idolo: stiamo parlando di Geolier, rapper napoletano tra i più amati e apprezzati non soltanto nella sua città di origine, ma in tutto il panorama musicale italiano.

Geolier – al secolo Emanuele Palumbo – ha dispensato abbracci e selfie con i suoi piccoli fan, concedendosi anche qualche momento canoro con i bimbi. Grandissima l'eccitazione dei piccoli pazienti, come testimonia la frase del piccolo Vincenzo, che al rapper dice: "Ti aspettavo da quando ho iniziato il trapianto". La visita di Geolier è stata ripresa in video, che è stato poi pubblicato sui canali social della Fondazione Santobono Pausilipon.

"E sarà stato un caso ma questa visita si è concretizzata proprio nei giorni di Natale come il più bel regalo possibile. Un regalo fatto di amore, abbracci e risate che Emanuele ha regalato ad ogni paziente chiacchierando, scherzando e cantando con ognuno di loro. Una visita emozionante che ha strappato lacrime di emozione in tutti noi che abbiamo assistito all’incontro. Perché i regali, quelli che contano, sono fatti di amore, condivisione ed emozioni che sono le uniche cose che contano davvero e che danno un senso a queste feste. Grazie per essere venuto a trovarci ed essere stato semplicemente il ‘nostro' Emanuele" ha scritto la Fondazione a corredo del video.

Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Autobotte esplosa sulla A1, autostrada tra Capua e Caianello riaperta su tre corsie
Lo scoppio dopo un tamponamento. Non risultano feriti. Il boato sentito anche nei comuni vicini
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views