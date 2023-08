Geolier in concerto stasera ad Avellino, fan già in attesa da ore davanti al palco Tutto pronto ad Avellino per il concerto di Geolier, fan davanti al palco già da questa mattina. Il piano traffico: strade chiuse e modifiche alla circolazione.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ad Avellino cresce l'attesa per il concerto di Geolier, il rapper napoletano che si esibirà nella Smile Arena (ex campo Genova) del capoluogo irpino questa sera, mercoledì 2 agosto. Fan davanti al palco già da questa mattina, per accaparrarsi il posto migliore dove seguire la performance del rapper napoletano. Si parte alle 21: previsto un servizio d'ordine che comprende forze dell'ordine e volontari, per garantire un normale svolgimento dell'evento, inquadrato nella rassegna "Avellino Summer Fest 2023".

"Un'attesa incredibile", spiega il Comune di Avellino in una nota, "per un evento che si preannuncia storico per la città di Avellino. Procede tutto per il meglio, in piena tranquillità, dalla sicurezza all'organizzazione, l'area e la città sono pronte per ospitare migliaia di persone, attireremo finalmente anche persone da fuori provincia.

Questo il piano traffico preparato dal Comune di Avellino: