Il messaggio del papà 81enne al figlio dopo il matrimonio col compagno: “Mi hai aiutato a capire” Marco Tagliatela, prof e attivista per i diritti Lgbtq+ racconta una vicenda familiare legata al suo matrimonio col compagno Carlo.

Quando Marco si sposò con Carlo – era l'ottobre 2016 – la loro fu una festa spettacolare: lui architetto e prof, Carlo Cremona uno dei più importanti attivisti dei diritti Lgbtq+ a Napoli, dai tempi in cui parlare di «unioni civili» faceva storcere il naso a molte più persone di ora. In questi giorni di Pride 2022 a Napoli, Marco Taglialatela sul suo profilo Facebook ha ricordato un momento importante, quello del suo matrimonio. E l'ha fatto raccontando un piccolo fatto privato, ovvero un colloquio col papà, 81 anni.

Non è sempre detto che i genitori capiscano i desideri e la vita dei propri figli, in questo caso le parole di papà Taglialatela, raccontate dal figlio, sono state commoventi:

…Marco a papà, ti devo dire una cosa. Quando tu e Carlo vi siete sposati io sono stato contento, perché sono tuo padre, anche se non capivo a fondo proprio bene.

Poi in questi anni ho ragionato e ho capito di quanto sia stato un cretino a non capire e ti ringrazio perché mi hai aiutato a capire senza parlare, semplicemente essendo te stesso e con tutto quello che fai a scuola.

Dulcis in fundo, il consiglio che sa di piena saggezza partenopea: «Statt' accort' a papà, perché io sono stato cretino a non capire, ma lla for' è chin' ‘e strunz!...».