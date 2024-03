Gare deserte Metro Linea 10, l’ira degli abitanti: “Piazza Carlo III abbandonata, non si perdano i fondi” La rabbia del Comitato piazza Carlo III: “Non si perdano i fondi, abbiamo bisogno di migliori servizi per tutti i cittadini” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"La notizia delle gare della nuova Metro Linea 10 di Napoli andate deserte ci riempie di sconforto. Da anni, gli abitanti di piazza Carlo III chiedono una riqualificazione della zona e migliori e maggiori servizi per restituire ad una delle piazze più belle di Napoli la dignità che merita. L'arrivo della metropolitana poteva essere un'occasione di rilancio che speriamo possa essere colta e che non si perdano i fondi. La metropolitana senza conducente, infatti, collegherebbe la zona con la stazione dell'alta velocità di Afragola e le altre reti metropolitane, garantendo ulteriori servizi agli abitanti".

Metro Linea 10, gare deserte

È di ieri la notizia, pubblicata da Fanpage.it, delle gare per la metro linea 10 di Napoli andate deserte. Al termine della scadenza per presentare le offerte per la mega-opera da 1,8 miliardi di euro, dei quali 1,2 miliardi già finanziati. Il 4 marzo, infatti, non si è presentato nessuno. Le società Webuild e Pizzarotti che erano state invitate alle procedure ristrette hanno spiegato che l'importo a base di gara è troppo basso per poter partecipare. L'Eav, stazione appaltante – mentre l'Acamir, l'agenzia regionale ha redatto i progetti a base di gara – ha scritto al Comune chiedendo una proroga di un anno per scongiurare il rischio di perdere i fondi.

La rabbia dei cittadini: "Chiediamo più servizi"

A parlare è il comitato dei cittadini di piazza Carlo III, con Antonio Provitera e il vice presidente Gaetano Morrone. "Purtroppo – commentano gli abitanti – non siamo più stupiti. Il pressappochismo di chi gestisce fondi da destinare a progetti infrastrutturali è un problema storico. Non possiamo dire di essere nemmeno sconcertati, perché a pagarne le conseguenze sarà ancora un volta Piazza Carlo III, anche questo è un problema storico".

"Come giustificare, infatti – afferma il comitato – l'assenza di interventi progettuali sulla piazza, se non per leggerezze e indifferenza verso noi Residenti? Da circa un decennio attendiamo: l'impianto di illuminazione a led, realizzato già in quasi tutta Napoli; il servizio di raccolta differenziata; la presenza giornaliera della Polizia Municipale; la risistemazione della segnaletica stradale; la pulizia delle aiuole di una parte della piazza; impianti semaforici poco funzionanti e strisce pedonali quasi inesistenti. Se le istituzioni non sono in grado (chissà per quale arcano) di sostituire neanche una "lampada" dopo innumerevoli segnalazioni, anche postate, con foto, sulla nostra pagina Facebook, sarà mai in grado di esprimere una progettualità compiuta per la vivibilità di Piazza Carlo III? Ai posteri l'ardua sentenza".