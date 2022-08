Furto singolare ad Aversa: ladri entrano in chiesa e rubano pezzi del pavimento Lo strano furto si è verificato nella chiesa dello Spirito Santo, nel centro della città: i malviventi hanno portato via alcune maioliche della pavimentazione.

A cura di Valerio Papadia

Un furto che ha lasciato i cittadini sgomenti, ma che ha anche sorpreso per la sua singolarità, quello avvenuto ad Aversa, nella provincia di Caserta: alcuni malviventi sono entrati nella chiesa dello Spirito Santo, in pieno centro, e hanno portato via parte della pavimentazione. Sì, i ladri si sono introdotti di notte nel luogo di culto e hanno asportato alcune maioliche che adornano il pavimento. Sulla vicenda indagano i carabinieri, che hanno visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in strada al fine di identificare i malviventi. La chiesa è attualmente chiusa al pubblico e sconsacrata, quindi non è improbabile che i ladri abbiano agito indisturbati, con l'intenzione anche di fare ritorno per rubare altre parti della pavimentazione maiolicata.

Il sindaco Golia: "Un pugno nello stomaco"

Il singolare furto è stato commentato anche dal sindaco di Aversa, Alfonso Golia, che su Facebook ha scritto: "La notizia del furto di parte della pavimentazione della Chiesa dello Spirito Santo a Piazza Cirillo è stato davvero un pugno sullo stomaco. I Carabinieri stanno indagando. Questi malviventi avevano lasciato anche gli attrezzi, segno che sarebbero ritornati. Purtroppo la fuga di notizie sull’accaduto ha costretto le indagini a rivalutare questa possibilità. Al momento sono al vaglio le immagini delle telecamere e confido nel lavoro delle Forze dell’Ordine".