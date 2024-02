Furto nell’associazione di clownterapia a Gianturco: il ladro immortalato dalle telecamere Un furto nell’associazione Teniamoci per mano onlus che si occupa di clownterapia. Le immagini del colpo registrate dalle telecamere. Borrelli: “Un gesto vile” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Entra nell'associazione, ruba un computer, e scappa: il tutto incurante delle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso il tutto. Ora toccherà agli inquirenti dare un nome a quel volto: l'associazione è la Teniamoci per mano onlus, che si occupa di clownterapia a Napoli. Il colpo, nella sede di Gianturco, periferia orientale della città, è avvenuto giovedì 1° febbraio, ad ora di pranzo. Le immagini sono poi state diffuse in Rete da Francesco Emilio Borrelli, deputato dell'Alleanza Verdi Sinistra.

Dalle immagini si nota come l'uomo entri e, approfittando che gli operatori fossero impegnati in altre stanze, è entrato in un locale vuoto, ha preso il computer portatile e si è diretto rapidamente verso l'uscita. Pochi minuti ed ha poi fatto perdere le proprie tracce. L'associazione ha quindi denunciato il tutto, inviando anche il filmato delle immagini delle telecamere interne al deputato Borrelli che ha poi pubblicato il tutto sui propri profili social, raccogliendo anche lo sdegno di molte persone di fronte a quelle immagini.

"Un crimine vigliacco ai danni di chi quotidianamente è impegnato a regalare momenti di leggerezza a chi soffre nelle corsie di ospedale. Un gesto vile che penalizza gli operatori e i loro pazienti pediatrici", ha commentato Borrelli, aggiungendo: "Abbiamo inviato le immagini alle forze dell’ordine nella speranza di risalire all’autore del furto e di recuperare il computer. Alle volontarie e ai volontari dell’associazione ‘Teniamoci per mano’ la mia solidarietà per l’accaduto nella speranza di rivederli presto nel corso delle pregevoli iniziative che portano avanti con passione ed entusiasmo".