Furto nella sede della Croce Rossa, i ladri rubano le ricetrasmittenti e persino gli spiccioli Raid nella notte dell’Epifania alla Croce Rossa di Casal di Principe, nel Casertano: i ladri hanno portato via anche le trasmittenti usate per i soccorsi.

A cura di Nico Falco

Hanno portato via qualche tablet, le radio ricetrasmittenti usate per coordinare gli interventi di soccorso (e inutilizzabili in altri contesti) e, prima di andare via, hanno ripulito anche le macchinette automatiche e le automobili per prendere una manciata di spiccioli. Bottino magro, ma con possibili ripercussioni (anche gravi) sugli interventi di soccorso quello dei tre ladri che, nella notte dell'Epifania, hanno saccheggiato la sede della Croce Rossa di Casal di Principe, in provincia di Caserta.

Il raid intorno alle 2.30 circa del 6 gennaio, i responsabili sono stati ripresi dalle videocamere di sorveglianza della struttura. "Hanno forzato, danneggiandolo, il cancello d'ingresso – racconta su Facebook Pasquale Vassallo, presidente del comitato Croce Rossa di Casal di Principe – e, una volta entrati, hanno danneggiato le porte degli uffici e portato via pochi spiccioli dalla gettoniera del distributore del caffè, dei tablet, altri pochi spiccioli che erano nelle auto di servizio, e alcune radio Motorola come quella in foto che avevamo acquistato da poco per poter operare nelle situazioni di emergenza".

Si tratta, specifica Vassallo, di apparecchi fondamentali per i soccorritori ma praticamente inutili per chiunque altro: sono infatti codificati e non possono essere utilizzati su frequenze civili. "Ci chiediamo cosa mai avrebbero voluto trovare queste persone all'interno della nostra sede" prosegue il presidente del comitato, che definisce il gesto "meschino perché viene perpetrato ai danni della più grande Associazione di Volontariato d'Italia e del Mondo, e che mortifica ed offende il lavoro degli oltre 100 Volontari che a Casal di Principe così come le centinaia di migliaia di volontari in Italia, cercano di dare un aiuto ed un supporto a chi vive situazioni di disagio".