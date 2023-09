Furto nella paninoteca Tortora al Vomero: banditi forzano la saracinesca e fuggono con l’incasso Poco dopo la chiusura, alcuni banditi hanno forzato la saracinesca del locale in viale Michelangelo e hanno asportato la cassa automatica, fuggendo via con il contenuto.

A cura di Valerio Papadia

Furto con scasso, questa notte, nella nota paninoteca Mario Tortora: ad essere colpita, poco dopo l'orario di chiusura, è stata la sede di viale Michelangelo, nel quartiere collinare del Vomero. L'esercizio commerciale aveva chiuso soltanto da una manciata di minuti quando alcuni malviventi, con il volto travisato e armati di spranghe e bastoni, hanno forzato la saracinesca e si sono introdotti all'interno del locale, incuranti delle persone che, a quell'ora, ancora transitavano sul marciapiede dove si trova la paninoteca.

Una volta all'interno, i banditi hanno impiegato pochi minuti per rubare tutto quello che potevano. Addirittura, i malviventi non ci hanno messo molto nemmeno a sradicare anche la cassa automatica, fuggendo con il suo contenuto: il bottino non è ancora stato quantificato.

Non è la prima volta, purtroppo, che Mario Tortora e i suoi locali – ci sono sedi sparse in tutta Napoli e anche in provincia – vengono presi di mira da ladri e rapinatori. Soltanto poco più di un anno fa, nel febbraio del 2022, proprio la sede di viale Michelangelo venne assaltata da banditi armati che, in orario di esercizio, minacciarono i dipendenti per farsi consegnare l'incasso. Anni fa, nel gennaio del 2017, toccò invece alla sede in via Carducci, quartiere Chiaia: in quell'occasione, ancora una volta di notte, i malviventi forzarono la saracinesca per introdursi all'interno del locale.