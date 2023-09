Furto nella notte allo stadio Arechi di Salerno: rubata un’auto in uso al Comune Sulla vicenda indagano gli agenti della Polizia di Stato, che stanno visionando le immagini delle telecamere per fare piena luce sull’accaduto.

A cura di Valerio Papadia

Un furto è andato in scena questa notte allo stadio Arechi di Salerno. La scoperta è stata effettuata questa mattina quando – da quanto apprende Fanpage.it da fonti investigative – alla Polizia di Stato è arrivata la denuncia del Comune di Salerno: i malviventi, infatti, hanno rubato un'automobile, una Fiat Panda in uso proprio all'amministrazione comunale salernitana, priva però di segni distintivi o insegne che indicassero la destinazione dell'automobile.

Come trapelato in un primo momento, si temeva che i ladri avessero portato via dall'impianto sportivo di via Salvador Allende anche materiale sportivo appartenente alla Salernitana, squadra di calcio che milita in Serie A. Fanpage.it, però, apprende che i malviventi hanno soltanto tentato di accedere agli spogliatoi, danneggiando una delle porte antipanico; forse scoraggiati dalle telecamere o dal sistema di allarme, però, i ladri hanno desistito, portando via soltanto l'automobile.

Sulla vicenda, come detto, indaga la Polizia di Stato, intervenuta questa mattina allo stadio Arechi per il sopralluogo; gli agenti stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza dell'impianto sportivo nel tentativo di individuare e rintracciare gli autori del furto.