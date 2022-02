Furto nella caffetteria al Vomero, ladri in fuga con 50 euro e beccati poche ore dopo Identificati in poche ore i ladri che hanno fatto irruzione in una caffetteria del Vomero, portando via 50 euro: i carabinieri li hanno rintracciati grazie alle telecamere e denunciati.

A cura di Nico Falco

Sono stati individuati e denunciati, nel giro di poche ore, i ladri che hanno fatto irruzione nella caffetteria "Caffettiamo" al Vomero, nella zona collinare di Napoli, nella notte tra l'11 e il 12 febbraio; si tratta di tre pregiudicati, riconosciuti grazie alle immagini della videosorveglianza; due, un 35enne e un 31enne, sono del vicino comune di Marano, mentre il terzo, 34 anni, è della zona dei Guantai, a Napoli.

Il titolare dell'attività, che dopo la scoperta del furto aveva commentato amareggiato sui social, venendo sommerso di messaggi di solidarietà, poche ore dopo ha potuto aggiornare clienti e amici con un nuovo post in cui ha ringraziato i carabinieri del Vomero per il rapido intervento e l'individuazione dei tre responsabili. I tre, in piena notte, avevano divelto la saracinesca dell'attività commerciale di via Gemito e si erano intrufolati all'interno alla ricerca di qualcosa da rubare. Si erano "accontentati" del registratore di cassa, che conteneva soltanto una cinquantina di euro, per poi dileguarsi.

L'allarme è stato lanciato dal titolare, che ha subito denunciato il furto ai carabinieri del Vomero. E ha fornito i nastri della videosorveglianza: le telecamere avevano infatti ripreso i tre, che avevano agito a volto scoperto, fornendo importanti elementi agli investigatori. Le indagini sono durate una manciata di ore: in poco tempo i militari hanno identificato il terzetto, tutti già noti alle forze dell'ordine, e nel pomeriggio, dopo aver perquisito le abitazioni di alcuni sospetti, i responsabili sono stati rintracciati. I tre sono stati denunciati a piede libero.