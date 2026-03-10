Furto nel negozio Fior di Frutta all’Arenella: rubata la cassa, sfondata la vetrina

Un colpo nella notte all'interno del negozio "Fior di Frutta" all'Arenella, nella zona collinare di Napoli. Le immagini del furto sono state diffuse dalla titolare, Giovanna Sposito, molto conosciuta sui social per gli sketch ironici in cui inventa situazioni paradossali con clienti immaginari e con le richieste più astruse. "Quanto vale la pena sacrificarsi per una vita migliore se poi ti alzi un mattino e scopri che le cose non vanno bene?", spiega la titolare, "Oggi abbiamo ricevuto questo bel regalo, scusate la voce tremolante ma non ci aspettavamo una cosa del genere".

Nelle immagini pubblicate, si vede che attorno alle 5.49 del mattino di lunedì 9 marzo, una persona entra nel negozio di via Arenella (uno dei tre della catena napoletana Fior di Frutta) sfondando una vetrina, portando via la cassa e poi frugando alla ricerca di qualcos'altro da rubare prima di scappare via. Particolare di non poco conto: prima di lasciare il posto, il ladro ha anche abbassato la saracinesca, forse per "nascondere" il colpo ed evitare che potesse essere dato l'allarme da qualche passante.

Sui social in molti hanno espresso la propria solidarietà ai lavoratori del negozio ed alla titolare, diventata virale nell'ultimo biennio proprio grazie ai video con la cognata in cui impersonano due commesse, una burbera e l'altra accomodante, alle prese con richieste "stravaganti" dei clienti. Un format che ha portato sicuramente bene al negozio, tanto da essere poi ripreso anche da altre attività commerciali. Fama che però non ha potuto evitare il colpo della scorsa notte: il bottino è ancora da quantificare, mentre le forze dell'ordine indagano sulla vicenda dopo aver acquisito anche le immagini della videosorveglianza interna al negozio.