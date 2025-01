video suggerito

Furto nel Museo diocesano di Nocera, il vescovo: “Saccheggiato deposito di storia e fede” Saccheggiato il Museo Diocesano San Prisco di Nocera Inferiore, il vescovo Giudice: “Danno non solo economico, ma anche identitario”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Furto all'interno del Museo Diocesano San Prisco di Nocera Inferiore: i ladri, al momento ignoti, hanno portato via una serie di oggetti votivi e altri materiali prezioni che erano custoditi nelle teche che si trovano nelle sale del museo. Bottino da quantificare, ma danni consistenti anche all'ambiente interno, con le teche in frantumi. Salvatore Alfano, il direttore del Museo diocesano San Prisco, che si trova al piano terra della Curia vescovile di Nocera Inferiore, ha presentato denuncia ai carabinieri nocerini, giunti sul posto per i rilievi scientifici.

"Esprimiamo grande dolore per questa violazione che danneggia l’intera comunità, minandola nelle radici, in quanto è stato saccheggiato un deposito di storia e memoria, di fede e devozione accresciuto nei secoli", ha spiegato il vescovo, monsignor Giuseppe Giudice, "Un danno non esclusivamente economico, ma soprattutto valoriale e identitario. Uno sfregio all’intero territorio, a cui risponderemo rinnovando e continuando a impegnarci a difesa e promozione delle nostre bellezze, della nostra cultura, della nostra storia". La quantificazione del bottino è ancora in corso: i carabinieri stanno cercando anche eventuali immagini di videosorveglianza presenti in zona che possano aver ripreso qualcosa di utile per le indagini. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Nocera Inferiore.