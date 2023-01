Furto in una scuola di Avellino, rubati 16 computer e 4 tablet: il ladro ha solo 14 anni Il minore è stato denunciato, mentre quasi tutta la refurtiva è stata recuperata; indagini in corso della Polizia di Stato per identificare i complici del 14enne.

A cura di Valerio Papadia

Lo scorso 16 gennaio, l'istituto scolastico CPIA (Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti) che sorge in via Zigarelli ad Avellino è stato svaligiato: ignoti si sono introdotti nella scuola e hanno rubato 16 computer portatili, 4 tablet, 15 joystick e altro materiale informatico.

Sul posto sono arrivati i poliziotti delle Volanti della Questura di Avellino, che hanno fatto subito partire le indagini: gli agenti hanno appurato che, verosimilmente durante la notte, ignoti si erano introdotti nella scuola senza che vi fosse alcun segno di effrazione; inoltre, l'istituto scolastico non aveva stipulato alcuna assicurazione sul materiale rubato, circostanza che ha causato un danno economico ingente, oltre a pregiudicare l'attività didattica.

Le indagini, svolte dalle Volanti e dalla Squadra Mobile, si sono avvalse dei rilievi della Polizia Scientifica – anche perché la scuola è sprovvista di sistema di videosorveglianza – e hanno permesso in breve tempo ai poliziotti di acquisire elementi utili grazie ai quali, tramite perquisizioni mirate, sono stati recuperati quasi tutti gli oggetti rubati, che sono stati restituiti all'istituto: mancano all'appello soltanto un computer e un tablet. Per il furto è stato identificato e denunciato alla competente Autorità Giudiziaria A.G., un ragazzino di 14 anni; indagini in corso per identificare i complici del minorenne.