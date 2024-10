Furto in una pizzeria di Arzano, l’ingresso sfondato con un’auto: “Ma non vi vergognate?” Il furto alla pizzeria ReImpasto di Arzano, in provincia di Napoli: le immagini delle telecamere mostrano lo “sfondamento” con un’auto dell’ingresso del locale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un furto in una pizzeria di Arzano immortalato dalle telecamere di videosicurezza interne: l'ingresso sfondato con un'automobile, il tutto per un bottino minimo, ma con danni ingenti. Lo hanno denunciato i titolari della pizzeria ReImpasto in via Volpicelli ad Arzano. Il tutto è avvenuto nella notte del 29 settembre e già denunciato ai carabinieri: ma le immagini sono state diffuse sono nelle ultime ore da Francesco Emilio Borrelli, deputato dell'Alleanza Verdi Sinistra. I proprietari, nel diffondere il video, hanno anche commentato: "Entrate in una pizzeria di sabato notte convinti poi di fare il colpo della vita. Ma non vi vergognate? Andate a lavorare".

Dalle immagini, si vede una persona colpire con un attrezzo l'ingresso, per poi passare allo sfondamento diretto con l'automobile, in retromarcia. Diverse migliaia di euro i danni causati all'ingresso della pizzeria, mentre misero è stato il bottino trovato nelle casse. Duro il commento di Borrelli, che ha diffuso le immagini sui social: "Molti imprenditori del nord mi scrivono che vorrebbero pur investire qui ma che hanno paura, che non si sentirebbero tutelati. Come dargli torto se chi vive e lavora qui da sempre deve subire in continuazione abusi, furti e rapine? Nemmeno, come si vede da quest’ultimo caso, portare via l’incasso serve a proteggere le attività. Lo Stato latita", ha aggiunto ancora Borrelli, "basterebbe manifestare la propria presenza rinforzando le forze dell’ordine. Invece la sicurezza sta poco a cuore a questo Governo, così come per il Sud, sempre abbandonato e lasciato alla deriva", ha concluso il deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra.