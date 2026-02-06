napoli
Furto in un tabaccheria di Pozzuoli, rubati 20mila euro di Gratta e Vinci

Rubati 20mila euro di Gratta e Vinci in una tabaccheria di Pozzuoli: indagano i carabinieri. Il colpo su via Miliscola alle 4 di questa mattina.
A cura di Giuseppe Cozzolino
Un colpo da ventimila euro all'interno di una tabaccheria di Pozzuoli, nei Campi Flegrei: la vicenda è avvenuta questa notte, attorno alle 4, su via Miliscola. Ignoti hanno fatto irruzione nella tabaccheria che si trova in strada, riuscendo a scappare con ventimila euro di "Gratta e Vinci". Sulla vicenda indagano ora i carabinieri della compagnia di Pozzuoli: al vaglio eventuali immagini di telecamere di videosorveglianza in zona, che potrebbero fornire elementi utili alle indagini.

I colpi nelle tabaccherie finalizzate al furto dei Gratta e Vinci sono quelli più "prediletti" dai ladri: questo perché rappresentano una facile fonte di guadagno a rischio praticamente zero. I Gratta e Vinci oggetti di furto, infatti, vengono annullati solo se vengono rubati prima di arrivare nei punti vendita: e dunque, solo in quel caso non possono essere riscosse vincite. Viceversa, rubati all'interno dei punti vendita, non hanno di questi problemi. Per cui, ipotizzando il caso di tagliandi da 5 euro, con 20mila euro di Gratta e Vinci si può parlare di 4mila biglietti. Impossibile ipotizzare un presunto "incasso" relativo alle vincite, ma considerata la media ufficiale di un tagliando vincente ogni 3,6 biglietti, statisticamente si parla di circa un migliaio e rotti biglietti "fortunati". Tutti soldi "puliti" per i ladri ed a rischio praticamente zero. Stesso motivo per cui negli ultimi mesi si stanno ripetendo furti di bustine di Pokemon, il popolare gioco di carte ispirato al fortunato anime giapponese: all'interno, infatti, si possono trovare alcune rarità che nel mercato dei collezionisti possono valere anche diverse migliaia di euro.

