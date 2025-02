video suggerito

Furto in chiesa, rubate le offerte raccolte dall'inizio dell'anno. Il parroco: "Dolore per tutta la comunità" Colpita la chiesa di Santa Maria Assunta e San Bartolomeo ad Apice, nella provincia di Benevento: il parroco ha reso noto il furto attraverso un comunicato.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Una ferita per l'intera comunità. Lo definisce in questi termini, don Ezio Rotondi, il furto perpetrato all'interno della sua chiesa, quella di Santa Maria Assunta e San Bartolomeo ad Apice, nella provincia di Benevento: nella notte tra l'8 e il 9 febbraio, ignoti si sono introdotti in chiesa dopo aver distrutto la porta di accesso e hanno rubato le offerte raccolte dall'inizio dell'anno.

A rendere noto quanto accaduto è stato lo stesso parroco, non soltanto durante la messa di domenica, ma anche attraverso un comunicato ufficiale. "Condanniamo fermamente questo gesto – si legge nella nota – che non è soltanto un furto alla parrocchia, ma a tutta la comunità. In quelle offerte rubate c'era il sacrificio di tante persone, la generosità dei fedeli, il sostegno ai più bisognosi, il mantenimento della nostra casa comune e l'espressione della nostra devozione. Un atto del genere ci chiama alla riflessione. Il furto non colpisce solo beni materiali, ma ferisce il cuore della nostra comunità, minando la fiducia e il senso di condivisione che ci lega".

Il comunicato della parrocchia si chiude con un invito ai fedeli: "Invitiamo tutti a unirsi in preghiera affinché chi ha compiuto questo gesto possa riconoscere il male fatto e convertirsi. Allo stesso tempo, continuiamo a camminare insieme con speranza e solidarietà, certi che la luce della fede e della fraternità sarà sempre più forte di ogni ingiustizia".