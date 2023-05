Furto durante la festa scudetto a Napoli: il raid nella concessionaria ripreso in video Furto in una concessionaria di moto durante i festeggiamenti scudetto a Napoli: vetrina sfondata con furgone, rubate due motociclette. Il raid ripreso in video.

A cura di Nico Falco

I frame dei video del furto

Furto con spaccata messo a segno nella notte, approfittando del caos conseguente alla vittoria matematica dello scudetto del Napoli: una concessionaria Honda di via Nuova Poggioreale, nel centro cittadino, è stata saccheggiata con la tecnica della "spaccata". Il raid è avvenuto subito dopo la fine della partita, mentre centinaia di migliaia di napoletani si riversavano in strada per festeggiare la conquista del Tricolore. Le fasi sono state immortalate con alcuni telefoni cellulari da residenti che, probabilmente sentendo l'allarme dell'attività, si sono accorti di quello che stava succedendo.

I criminali, almeno in sei e tutti con volto coperto, hanno portato via due motociclette; i danni non sono stati ancora quantificati ma secondo una prima stima superano i diecimila euro. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, che si sono occupate dell'avvio delle indagini. I due veicoli sono stati recuperati nella stessa notte: a quanto apprende Fanpage.it, fondamentale è stato il dispositivo gps che era installato su uno dei due, un mezzo di un cliente che si trovava nella concessionaria Tamburrino in conto vendita.

I video, girati da diversi punti, mostrano le fasi del raid. Uno riprende gli istanti immediatamente successivi all'assalto: si vede il furgone che esce dalla concessionaria. Il veicolo, con ogni probabilità rubato, è stato lanciato in retromarcia contro la vetrina, che ha ceduto aprendo la strada ai malviventi. Un attimo dopo, l'irruzione. Vengono lanciati dei fumogeni azzurri davanti all'attività, evidentemente per impedire la visuale a passanti e telecamere, e il gruppo entra nella concessionaria e porta via le due motociclette.