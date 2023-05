A Napoli mezzo milione di persone in strada per la festa scudetto stanotte Un fiume umano si è riversato nelle strade del centro della città stanotte, da piazza Dante al Lungomare.

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli almeno mezzo milione di persone in strada stanotte per la festa del terzo scudetto della squadra azzurra. Arrivano i primi numeri ufficiale del Comune di Napoli sui festeggiamenti che hanno visto riversarsi in città centinaia di migliaia di persone. Un fiume umano che si è riversato subito dopo il triplice fischio di Udinese-Napoli, conclusasi al 93esimo minuto per 1-1, nel centro storico, da piazza Dante verso il Lungomare di via Partenope e via Caracciolo.

Manfredi: "In strada 500mila persone"

Il sindaco Gaetano Manfredi, che ieri ha assistito insieme al presidente del Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis, alla diretta lavi streaming della partita dai maxischermi installati allo Stadio Diego Armando Maradona, oggi è intervenuto a Radio CRC nel corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete": “Lo scudetto è la dimostrazione che a Napoli si può fare bene facendo cose innovative. Non parliamo di riscatto, ma di un futuro all’altezza delle aspettative della città. Ci vuole grande impegno anche delle istituzioni nazionali oltre che della città. Noi abbiamo stimato in strada ieri 500.000 persone solamente nell’area di Napoli città, poi se guardiamo l’area metropolitana superiamo il milione di persone. Ringrazio i napoletani e sono molto orgoglioso di essere sindaco di questa città: abbiamo chiesto a tutti di festeggiare a piedi con una grande area pedonale e questo si è realizzato grazie ai napoletani che hanno rispettato le regole. Anche questo va contro gli stereotipi. Vedere tante famiglie, tante persone a piedi in città è stato veramente bello".

Nuovo piano traffico per Napoli-Fiorentina di domenica

Intanto, al Comune si lavora al nuovo piano traffico per domenica 7 maggio, quando il Napoli giocherà in casa con la Fiorentina alle 18,00. Tra le ipotesi quella di portare i trasporti pubblici fino alle 6 di notte. "Stamattina – dice Manfredi – c’è stata una riunione, adesso stiamo valutando perché la festa un po’ cambia e c’è necessità che tutti i dispositivi si adattino. Valuteremo e tra oggi e domani decideremo. Siamo tutte persone che hanno a cuore il bene della città. Ci siamo messi a disposizione dei cittadini, chi ha un ruolo come il nostro deve farlo. Abbiamo avuto una grande collaborazione, ieri erano in campo migliaia di persone che hanno operato con grande professionalità e generosità".

"In strada famiglie con bimbi, è la Napoli che ci piace"

Poi il primo cittadino aggiunge:

"Questa è la Napoli che a noi piace, tutti noi dobbiamo essere orgogliosi perché ognuno ha fatto il suo. È la squadra che vince. Ho condiviso con De Laurentiis la sfida di voler vincere la Champions. È anche un messaggio per dire che non sia stato un caso questo scudetto. Era per dire che noi non siamo un episodio, ma una realtà. L’anno prossimo si lotterà per lo scudetto e per la Champions. Però bisogna crederci. Faccio un grande ringraziamento a tutti gli operatori dell’informazione, il mondo dell’informazione ha lavorato benissimo portando uno spirito collettivo e dobbiamo prendere esempio per il futuro”.

