Furto di pistole alla Polizia Locale a Frattaminore, arrestato vigilante Una guardia giurata di 42 anni è stata arrestata per il furto negli uffici dei vigili e del Comune di Frattaminore: l’uomo farebbe parte di una banda di ladri.

A cura di Nico Falco

Un vigilante di 42 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di avere partecipato ad un furto messo a segno lo scorso 27 ottobre a Frattaminore, in provincia di Napoli, quando vennero rubate 14 pistole da un edificio che ospita uffici comunali e della Polizia Locale; in quella circostanza nel bottino finirono anche 115 proiettili, mille euro in contanti e un numero imprecisato di carte di identità.

Ad accorgersi del raid notturno, soltanto al mattino, erano stati gli addetti alle pulizie, che avevano subito lanciato l'allarme. Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Caivano e dell'ufficio inquirente di Napoli Nord (coordinato dal procuratore Maria Antonietta Troncone) quella notte la guardia giurata avrebbe preso parte al furto usando l'automobile di servizio, una Jeep Renegade, che gli era stata affidata per perlustrare la zona di sua competenza.

Il 42enne è stato incastrato dai video della videosorveglianza di un esercizio commerciale che si trova nelle vicinanze dell'edificio saccheggiato; le informazioni ricavate dalle immagini sono state incrociate con altri elementi raccolti dagli investigatori come la localizzazione della Jeep, le caratteristiche della vettura usata e le celle dei ripetitori alle quali si è agganciato il telefonino dell'indagato, e i riscontri hanno formato un quadro indiziario esaustivo a carico dell'indagato.

La guardia giurata sarebbe inoltre coinvolta anche in un secondo episodio, risalente ad alcuni mesi prima: a gennaio avrebbe fatto da "palo" per un tentato furto in un capannone di Casoria e, quando i ladri avevano fatto scattare l'allarme, per aiutarli avrebbe distolto l'attenzione di una pattuglia di colleghi intervenuti.