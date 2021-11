Furto da PorzioNi Pizza al Vomero, Errico Porzio: “Continueremo a investire a Napoli” Svaligiata nella notte PorzioNi Pizza, di Errico Porzio, al Vomero; i ladri ripresi dalle telecamere di sorveglianza, il furto simile ad altri avvenuti in zona.

A cura di Nico Falco

I ladri sono arrivati nel cuore della notte, a piedi, hanno piegato e sollevato la saracinesca e, una volta dentro, hanno arraffato in pochi istanti tutto quello che poteva avere un valore. Cronaca del furto che si è consumato nella notte scorsa nel locale PorzioNi Pizza di Errico Porzio, al Vomero, e che è stato ripreso dalla videosorveglianza interna dell'attività. Sull'accaduto sono in corso indagini, ma pare verosimile che ad agire sia stata la stessa banda che si è resa responsabile di colpi simili avvenuti nel quartiere con la stessa tecnica.

Svaligiata PorzioNi Pizza di Errico Porzio al Vomero

Nel video, pubblicato dallo stesso Porzio su Facebook, si vede il modus operandi dei ladri. Arrivano poco prima delle due del mattino, in piena notte, quando la strada è deserta. Cappello in testa e maschera chirurgica sul viso, si guardano intorno prima di dedicarsi alla saracinesca. Un paio di strattoni e la piegano, facendola uscire dai binari, e la sollevano quel tanto che basta per crearsi un varco di accesso. Poi uno dei due si infila dentro, l'altra telecamera lo inquadra mentre corre dietro al bancone e rovista nella cassa, prendendo quello che sembra un tablet. Il passo successivo è la fuga: altrettanto velocemente esce e raggiunge l'automobile, una Citroen C3, dove lo attende il complice, parcheggiata pochi metri più avanti. "Sono cose che sono capitate, capitano e capiteranno sempre, a Napoli come in ogni altra città del mondo – commenta Errico Porzio – ed è per questo che episodi del genere dispiacciono, ma non condizioneranno mai me, i miei collaboratori, i nostri clienti, ma soprattutto i nostri futuri investimenti a Napoli e in altre città".

Furti al Vomero, in azione la banda del cric

I ladri potrebbero essere gli stessi che hanno derubato, lunedì scorso, un bar che si trova poco distante da via Bernini. Anche in quel caso hanno piegato la saracinesca e si sono infilati dentro e le sagome dei due sono molto simili a quelli della pizzeria di Porzio. La notte del 17 novembre un raid ancora simile era stato commesso ai danni del ristorante Opera, in via Simone Martini; in quel caso, però, i criminali avevano utilizzato un cric, usando dei bidoni per la raccolta differenziata come copertura.