Furto a Licola, ladri entrano in un magazzino e rubano attrezzature per migliaia di euro Furto in un magazzino di Licola, sette malviventi rubano attrezzature per diverse migliaia di euro. I titolari: “Vogliamo protezione, dove sono i controlli?”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Hanno rubato attrezzature per diverse migliaia di euro all'interno di un magazzino di Licola, vicino Giugliano in Campania. Il tutto è stato ripreso dalle immagini di videosorveglianza interna al magazzino, con l'azienda che ha poi lanciato un appello al deputato Francesco Emilio Borrelli, che a sua volta ha diffuso le immagini del furto in Rete. L'azienda si trova su via San Nullo, una delle strade interne di Licola, non distante dal litorale domizio.

Nelle immagini delle telecamere interne di videosorveglianza, si vede il gruppo di malviventi che, dopo aver alzato la saracinesca dall'esterno, fa irruzione nel deposito arraffando attrezzature di vario tipo per poi caricarle in un'automobile rimasta accesa davanti all'ingresso, per poi scappare. Il tutto, in appena un paio di minuti. Il video è stato poi inviato a Francesco Emilio Borrelli, deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra, che lo ha diffuso sui propri canali social. "Siamo un’azienda antincendio", raccontano i titolari, "e dopo svariati tentativi un gruppo di sette malviventi ha completamente aperto il nostro deposito e magazzino rubando attrezzature per migliaia di euro. Siamo stremati. Non è possibile", hanno aggiunto i titolari, "che noi imprenditori dobbiamo subire ed accettare che questi elementi possano agire in totale tranquillità. Dove sono i controlli? All'una e trenta di un giovedì non c'è una volante a girare nonostante tutta quest’area sia continuamente soggetta a denunce. Pretendiamo protezione. Intanto noi ci rimettiamo e spero che qualcuno, a Giugliano, si svegli", hanno concluso ancora i titolari dell'azienda.